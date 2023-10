Seenotretter sind der Besatzung eines Krabbenkutters in der Nordsee vor Büsum zu Hilfe gekommen. Kurz bevor der manövrierunfähige Kutter auf Grund lief, schleppte der Seenotrettungskreuzer „Theodor Storm“ den 17 Meter langen Kutter am Dienstag aus der Gefahrenzone, wie die Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch berichtete. Der Kapitän hatte gegen 19 Uhr per Funk einen Notruf abgesetzt.

Starker Seegang erschwerte Rettungsaktion in Deichnähe

Beim Aufholen des Fanggeschirrs hatte sich ein Tampen, ein Stück Tau, im Propeller des Kutters verfangen. Anschließend trieb das Schiff mit den beiden Fischern an Bord manövrierunfähig vor Büsum. Starker Westwind drückte den Havaristen in Richtung Deich. Zeitweise hatte der Kutter nur noch rund 80 Zentimeter Wasser unter dem Kiel, wie die Seenotretter berichteten. Starker Seegang erschwerte die Rettungsaktion. Der Rettungskreuzer brachte Kutter und Besatzung schließlich in den Hafen von Büsum.