In Büsum wurde am Sonntag ein neues Seehund-Jungtier gefunden. Foto: Jonas Walzberg up-down up-down Heuler im Wattenmeer Seehundstation Friedrichskoog päppelt derzeit 158 Tiere auf Von dpa | 31.07.2023, 09:18 Uhr

Erst am Sonntag wurde ein neues Jungtier in die Seehundstation Friedrichskoog gebracht. Die Geburtenzeit im Wattenmeer dauert noch bis in den August.