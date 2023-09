In der Stiftstraße in Heide ist es am späten Montagabend zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Ersten Angaben zufolge habe ein Mann bei einem Gewaltverbrechen vor dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses schwerste Stichverletzungen erlitten, er musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Da sich der oder die Täter vom Tatort entfernten, leitete die Polizei eine große Suchaktion ein. Ob ein Messer bei der Tat eingesetzt wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Ebenso wenig wie die Hintergründe des Verbrechens. Lebensgefahr des Opfers sei in der Nacht nicht auszuschließen gewesen.