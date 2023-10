Am Montag um 20:51 Uhr entdeckte ein Landwirt bei der Maisernte auf einem Acker im Gebiet Quarken ein 18 Zentimeter langes Eisenteil im Maisfeld. Wenn Metallteile in den Maishäcksler geraten, kann dieser stark beschädigt werden. In der Regel sind kostspielige Reparaturen vonnöten und es kommt zu erhöhten Kosten wegen Arbeitsausfall und Verzögerung der Maisernte.

Nach Metallfund im Maisfeld: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Ein unbekannter Täter hat das Eisenteil vermutlich dort platziert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04838/2049910 entgegen.