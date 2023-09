Nach einem unkontrollierten Fahrmanöver direkt an einem Teich auf einem privaten Grundstück am Landweg in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen, kam der Fahrer eines blauen Golfs vom befestigten Grund ab und fuhr direkt in das Gewässer.

Lesen Sie auch Bei Agentur für Arbeit Autos in Uetersen angefahren und dann geflüchtet: Polizei sucht Unfall-Verursacher

Der Unfall ereignete sich am Sonnabend etwa gegen 18 Uhr. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde mittels Seilwinde von der Freiwilligen Feuerwehr Brunsbüttel aus dem Teich gezogen. Insgesamt 14 Feuerwehrleute waren im Einsatz, auch die Polizei war vor Ort.

Laut Grundstückseigentümer war der Unfall in diesem Jahr der dritte dieser Art. Auch in den vorausgegangenen zwei Fällen hätten Fahrzeuge nach wilden Fahrmanövern aus dem Privatteich geborgen werden müssen.