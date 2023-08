Dithmarscher Kohltage Kohlanschnitt in Wesselburen mit Premiere im Kohlosseum Von Sabine Kolz | 08.08.2023, 14:32 Uhr Im Kohlosseum in Wesselburen findet nach dem Kohlanschnitt das Rahmenprogramm statt. Foto: Sabine Kolz up-down up-down

Am Dienstag, 19. September, bildet der Kohlanschnitt in Wesselburen den traditionellen Auftakt für die Dithmarscher Kohltage. Und in diesem Jahr gibt es eine Premiere: Erstmals findet das Rahmenprogramm im Kohlosseum statt.