Der Brand eines Getreidesilos in Wesselburen im Kreis Dithmarschen gilt als fast vollständig eingedämmt. Das Feuer sei unter Kontrolle und die heißen Temperaturen seien in der Nacht zum Freitag gefallen, hieß es vonseiten des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg am Freitagmorgen.

Am Freitag werde es noch eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr geben, um auf Nummer sicher zu gehen. Es seien noch einige Schwelbrände in dem Silo vorhanden, die die Einsatzkräfte im Laufe des Vormittages mit Hilfe von Stickstoff ersticken wollen. Erst dann könnte die Feuerwehr vollständig abrücken und „Feuer aus“ offiziell verkünden.

Getreidesilo in Wesselburen geriet in der Nacht zum Dienstag in Brand

Das etwa 40 Meter hohe Silo war in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Da der Turm mit etwa 30 Tonnen Getreide gefüllt war, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Temperaturen im Silo lagen zeitweise bei 600 bis 700 Grad. Die Feuerwehr hatte zunächst mit dem Einsturz des Gebäudes gerechnet. In der Spitze waren bis zu 200 Männern und Frauen in der Brandbekämpfung im Einsatz.