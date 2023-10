In der Nacht zu Mittwoch brach in Eddelak im Kreis Dithmarschen ein Feuer aus. Betroffen war eine Garage eines Hauses an der Schulstraße, das kurz vor Mitternacht in Flammen stand. Beim Versuch, das Haus zu verlassen, wurde eine Person verletzt. Vier weitere Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Ein Rohrbruch stellte die angerückte Feuerwehr vor erschwerten Herausforderungen.

Feuerwehreinsatz bis 4 Uhr: Tanklöschfahrzeuges kam aus Brunsbüttel

Im weiteren Verlauf versperrte das Feuer den Hausbewohnern den Weg durch den Hauseingang. Sie mussten das Haus durch ein Fenster gerettet werden. Für die Feuerwehrleute stellte der Vorfall in Eddelak nicht nur aufgrund der Entwicklung des Feuers eine Gefahrensituation dar. Zwischenzeitlich brach die Wasserversorgung zusammen. Ein Tanklöschfahrzeug aus Brunsbüttel wurde alarmiert, damit der Einsatz erfolgreich fortgesetzt werden konnte. Mithilfe von Wasser aus dem Pool eines Nachbars konnte die Zeit überbrückt werden, bis der Einsatzwagen der Feuerwehr den Unfallort erreicht hatte.

Laut Feuerwehrsprecher Ole Kröger waren bis etwa 4 Uhr rund 60 Feuerwehrleute aus Eddelak, Averlak-Blangenmoor und Brunsbüttel im Einsatz. Die Garage brannte aus, ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte trotz der Widrigkeiten verhindert werden.