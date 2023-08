Am Dienstag kurz vor 23 Uhr begann für die Feuerwehr Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen eine lange Nacht. In der Straße am Belmermoor wurde ein Dachstuhlbrand gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits hohe Flammen aus dem Einfamilienhaus. Schnell wurde die erste Wasserversorgung aufgebaut, um den Erstangriff zu starten.

Da der Weg für die Drehleiter durch einen großen Baum mit viel langen Ästen versperrt war, musste die Feuerwehr diese zunächst mit einer Motorsäge entfernen. Nach Rund 20 Minuten konnte die Drehleiter in Stellung gebracht werden.

Da die Flammen im Dachbereich sowie in der Zwischendecke immer wieder aufloderten, zog sich der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden. Kurz nach 5 Uhr konnten die 45 Einsatzkräfte ihre Sachen zusammenpacken. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Bewohner waren bei Ausbruch des Brandes nicht zu Hause.