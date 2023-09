Kohlregentinnen: Inken Sprick-Rolfs (Inken III.) und Luisa Hanssen (Luisa I.) Foto: Kreis Dithmarschen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die beiden Kohlregentinnen Inken Sprick (Inken III.) aus Heide und Luisa Hansen (Luisa I.) aus Eddelak haben in den nächsten 730 Tagen wohl mehr Pflicht-Termine als mancher europäischer Monarch aus den großen Königshäusern. Vom 19. September bis zum 24. September steht im Kreis Dithmarschen alles im Zeichen des Kohls.

Werner Schwarz (CDU), Minister für Landwirtschaft in SH applaudiert Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs bei der Eröffnung der Dithmarscher Kohltage nach dem traditionellen Kohlanschnitt. Foto: Axel Heimken/dpa

Fünf Fakten zu den Dithmarscher Kohltagen: Was Sie unbedingt wissen sollten

Warum ist das Anschnittmesser wichtig bei den Dithmarscher Kohltagen?

Peter Quirin hat das Messer zum zehnten Geburtstag der Dithmarscher Kohltage 1996 dem Kreis gestiftet. Seitdem ist dieses Anschnittsmesser Teil der Tradition: Die Kreispräsidenten erben mit den Aufgaben und Pflichten auch das silberne Anschnittsmesser.

Das Messer wurde vom Silber- und Goldschmiedemeister Peter Möller, Domgoldschmiede in Meldorf, hergestellt. Es besitzt eine Stahlklinge. Das silberne Heft ist graviert: Auf der einen Seite steht „Der Kreispräsident des Kreises Dithmarschen“ mit dem Dithmarscher Reiter und auf der anderen Seite zieren zwei Kohlköpfe sowie der Schriftzug „Dithmarscher Kohltage seit 1986“ den Silbergriff.

Im Video: Fresh Torge und der Kohlanstich 2023

Peter Quirin: Der „Vater“ der Kohltage

Sogar eine eigene Flagge haben die Dithmarscher Kohltage. Foto: imago images/Eibner

Seit 2019 gibt es die Kohltage-Flagge, mit der Privatleute, Schulen, Verwaltungen oder Betriebe in ganz Dithmarschen ihre Vorfreude auf die Kohltage zum Ausdruck bringen.

Regentinnenstieg in Marne: „Walk of Fame“ für die Kohlregentinnen

Zu Ehren der Kohlregentinnen gibt es seit 2016 bei den Dithmarscher Kohltagen den Regentinnenstieg in Marne. Alle Kohlregentinnen werden in der Steinstraße mit einer Bodenfliese aus Spezialton verewigt mit Namen, Heimatort, Amtszeit sowie einem individuellen Motiv.

Was das Oktoberfest aus München mit den Kohltagen zu tun hat

Peter Quirin (Jahrgang 1947) ist Initiator der Dithmarscher Kohltage. Als Vorbild für das Produktfest an der Westküste diente ihm das Oktoberfest in München. Ziel aller Aktivitäten war es, die Stärken der Region zu betonen und Dithmarschen über die Landesgrenzen hinaus bekannter zu machen. Die Idee zu den Kohltagen kam Quirin Mitte der achtziger Jahre. Der gebürtige Hamburger wählte Dithmarschen zu seiner neuen Heimat. Heute lebt er in der Gemeinde Kronprinzenkoog.

Das KOHLosseum: Warum dort Sauerkraut der Hauptdarsteller ist

Bei den Dithmarscher Kohltagen ist ordentlich was los. Beim Markttreiben auf dem Gelände des Kohlosseums in Wesselburen tummeln sich zahlreiche „Kohl-Fans". Foto: Kreis Dithmarschen

Im KOHLosseum, ansässig in der alten Sauerkrautfabrik, in Wesselburen erfahren Gäste viel Wissenswertes und Historisches über den Kohlanbau und die Verarbeitung des Gemüses. In der Krautwerkstatt wird gezeigt, wie der Dithmarscher Kohl zu Sauerkraut verarbeitet wird. Im dazugehörigen Kohlmuseum sind historische Werkzeuge, Geräte und Landmaschinen beherbergt.