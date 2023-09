Bei Arbeiten auf einer Baustelle an der Ostermoorer Straße in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen ist am Donnerstagnachmittag (21. September) gegen 14.35 Uhr ein Mann verschüttet worden. Die Rettung gestaltete sich schwierig.



Aus bislang unbekannten Gründen war die Grube bei Arbeiten an Rohren in sich zusammengefallen. 25 Kräfte der Feuerwehr Brunsbüttel machten sich daran, den 40-Jährigen Mann, der ansprechbar war, aus der gefährlichen Lage zu retten.

Kein einfaches Unterfangen: Wegen der Feuchtigkeit des Materials musste das Umfeld mit Brettern abgestützt werden, da immer wieder Sand nachrutschte. Erst nach etwa eineinhalb Stunden war der Bauarbeiter befreit. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Brunsbütteler Klinikum eingeliefert.