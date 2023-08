Ein etwa 40 Meter hoher Getreidesilo in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) hat in der Nacht zum Dienstag Flammen gefangen. Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr brannte in den frühen Morgenstunden die Trocknungsanlage auf einer mittleren Ebene des Silos.

Gegen 11.15 Uhr hatte die Rauchentwicklung plötzlich stark zugenommen und die Bahnstrecke zwischen Heide und Büsum wurde ab 11.29 Uhr gesperrt. Wann die Maßnahme beendet wird, ist noch völlig offen.

Die Bevölkerung soll Fenster und Türen geschlossen halten. Gegen Mittag begannen die Einsatzkräfte mit der Evakuierung der Umgebung: Der Silo werde aller Voraussicht nach ausbrennen. Offenbar ist der Turm einsturzgefährdet.

Gegen Mittag drang plötzlich starker Rauch aus den Lüftungsschächten. Foto: Danfoto

Großbrand im Kreis Dithmarschen: Das Feuer ist auf der mittleren Ebene des Silos ausgebrochen. Foto: Danfoto

Klar war bereits vorher, dass der Silo nicht mehr zu retten ist. Da dieser mit großen Mengen Getreide gefüllt ist, gestalteten sich die Löscharbeiten und der Zugang zum Brandherd von Beginn an als schwierig, wie ein Sprecher mitteilte. So könnte der Silo beispielsweise platzen, sollte zu viel Wasser ins Innere gelangen.

Aufgrund der extremen Höhe kommen normale Drehleitern nicht oben ans Silo heran, daher wurde der Teleskopmast der freiwilligen Feuerwehr aus Rendsburg alarmiert.

Die Löscharbeiten gestalten sich als schwierig. Mit normalen Drehleitern kommen die Feuerwehrleute nicht von oben ans brennende Getreidesilo in Wesselburen heran. Foto: Danfoto

60 Einsatzkräfte bei Löscharbeiten in Dithmarschen

Am Dienstagmorgen waren rund 60 Einsatzkräfte noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzte gab es zunächst nicht. Zur Brandursache sowie dem entstandenen Sachschaden konnte die zuständige Polizei vorerst keine Angaben machen.