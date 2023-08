Tragisches Unglück in Dithmarschen 76-jähriger Mann ertrinkt in einem Gartenteich in Helse Von Westküsten-News | 13.08.2023, 13:32 Uhr In Helse im Kreis Dithmarschen ertrank ein Mann in einem Gartenteich. Foto: Westküsten-News up-down up-down

In Helse im Kreis Dithmarschen kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem tragischen Unglück. Ein 76-Jähriger wurde leblos in einem Gartenteich gefunden. Er hatte bei Freunden im Gartenhaus übernachtet.