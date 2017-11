Sicherheitsdienst und mehr Licht : Die Kreisverwaltung will die Berufsschule sicherer machen

vergrößern 1 von 2 Foto: Finn Warncke 1 von 2

08.Nov.2017

Pinneberg | Immer wieder hatten Chaoten und Kriminelle ihr Unwesen in der Beruflichen Schule Pinneberg getrieben. Es gab Sachbeschädigungen und Einbrüche. Der Kreistag hatte deshalb auf Vorschlag der Kreisverwaltung ein Sicherheitskonzept beschlossen, um dem üblen Treiben einen Riegel vorzuschieben. Das wird nun umgesetzt. Noch in diesem Jahr werden die Außenbeleuchtung ausgebaut und die Verlängerung des bereits eingesetzten Sicherheitsdienstes ausgeschrieben.

Demolierte Außenjalousien und Fenster, eine kaputte Laterne und Feuerwerkskörper in der Metallwerkstatt – mehr als 13.000 Euro Schaden waren in den vergangenen Monaten in der Schule angerichtet worden. Das Vergabeverfahren für den dauerhaften Einsatz einer Sicherheitsfirma soll bis Anfang Dezember abgeschlossen sein. Der Sicherheitsdienst wurde bereits als Reaktion auf die Vorfälle in den vergangenen Monaten eingesetzt. Der Vertrag läuft aber vorerst nur bis zum Jahresende. Ziel von Verwaltung und Politik ist ein nahtlos anschließender Einsatz eines Sicherheitsdienstes von Januar an.

Außerdem soll noch in diesem Jahr die Außenbeleuchtung der Schule ausgebaut werden, um auch auf diese Weise lichtscheue Gestalten vom Schulgelände fernzuhalten. Im kommenden Jahr wird der ebenfalls geplante Ausbau der bestehenden Einbruchmeldeanlage auf weitere Bereiche der Schule in Angriff genommen. Ein externer Planer soll dafür eingeschaltet werden. Im Falle eines Einbruchs wird mit der Anlage automatisch der Sicherheitsdienst informiert. Die Erweiterung der Einbruchmeldeanlage ist bis spätestens nach den Sommerferien des kommenden Jahres vorgesehen.

Die Kosten für den dauerhaften Einsatz des Sicherheitsdienstes werden von der Verwaltung mit jährlich 7000 Euro veranschlagt, die Erweiterung der Einbruchmeldeanlage mit einmalig 65.000 Euro. Hinzu kommen laut Verwaltung Kosten von 2000 Euro pro Jahr, um die Anlage mit dem Sicherheitsdienst zu koppeln. Langfristig hatte die Kreisverwaltung sogar weiterreichende Pläne. Auch ein neues Videoüberwachungssystem schließt die Verwaltung nicht aus.