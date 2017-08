Pfadfinder beim Bundeslager : Die Europa-Retter aus Tornesch

vergrößern 1 von 2 Foto: Uen 1 von 2

Uetersen | Mehr als 5000 Kinder und Jugendliche aus 27 Nationen und elf Tornescher mittendrin: Mit dem elften Bundeslager der Pfadfinder ist im brandenburgischen Rheinsberg das größte Treffen der christlichen Organisation in Deutschland zu Ende gegangen. Dabei erhielten die Mitglieder des Tornescher Stammes Torona auch Einblicke in die israelische Pfadfinderarbeit. Dazu gehörte unter anderem die Sabbatfeier am Freitag, in die auch die kleine Delegation aus Tornesch eingebunden wurde.

Mehr als eine Woche lang lebten die überwiegend deutschen Pfadfinder in Kohten und Jurten auf einem zwölf Hektar großen Gelände am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte, erkundeten die Region, probten das Zusammenleben verschiedener Nationen und knüpften Kontakte über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus. „Die Tornescher Pfadfinder bildeten mit dem Stamm Voortrekker aus Braunschweig, unserer Aufbaugruppe Carsten Niebuhr und einer isrealischen Gruppe aus der Nähe von Tel Aviv eine Stammesgruppe“, sagte der Meldorfer Teamer Yves Weis. Das bedeute, zusammen zu leben und geplante Aktivitäten gemeinsam zu durchlaufen. Neben den spielerischen Angeboten wie kickern, tanzen, Spaß auf der Seifenrutsche, Endlos-Murmelbahn und Pizzagrillen drehte sich in der spektakulären Zeltstadt alles um die europäische Idee.

In zahlreichen Workshops haben sich die Jugendlichen, die von insgesamt 400 Ehrenamtlichen betreut wurden, mit Zukunftsthemen auseinandergesetzt. Dabei ging es auch um die Frage, welchen Beitrag die Pfadfinder leisten können, um das friedliche Zusammenleben in Europa nachhaltig zu sichern. „Es wurden Antworten auf Fragen wie die nach dem Zusammenhang zwischen westlichem Konsumverhalten und dem Hunger in der Welt gesucht und Ziele für eine verträgliche Globalisierung gefunden“, so Weis.

Die Jugendlichen diskutierten mit brandenburgischen Bundestageskandidaten, unternahmen einen Ausflug nach Berlin und traten in einem Sängerwettstreit gegeneinander an. „Zu den Höhepunkt gehörte der Funkkontakt zur Internationalen Raumstation ISS“, sagte Weis. Während eines etwa acht Minuten dauernden Überflugs über Deutschland konnten die Pfadis, wie sie sich selbst nennen, Fragen an die Astronauten stellen.

Die Bundeslager, zu denen die deutschen Pfadfinder jeweils internationale Gäste einladen, findet nur alle vier Jahre statt. Zur elften Ausgabe kamen insgesamt 600 Jugendliche unter anderem aus Chile, Kasachstan, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan und der Türkei. In einer Markthalle warteten auf sie insgesamt 40.000 Brötchen, 10.000 Äpfel und 1000 Gläser Nuss-Nougat-Creme. Die Teilnehmer ebenso wie die Besucher trafen sich zudem in den zahlreichen Cafés, die die Landesverbände auf dem Gelände eingerichtet hatten. Mehrere Dutzend Helfer hatten während der Vorbereitungsphase 6000 Holzstangen für den Aufbau der typischen Schwarzzelte und 200 Kubikmeter Feuerholz herangeschafft. Sie verlegten 1500 Meter Frischwasserleitungen, 1000 Meter Starkstrom- und 800 Meter Telefonkabel.