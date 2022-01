Neue Dozentin an der KMS : Die Blöckflöte ist das Instrument von Birgit Puttkammer-Weber

Die gute alte Blockflöte. Sie ist oft unterschätzt und vielseitiger als gedacht – reicht die Musik mit ihr doch vom Mittelalter bis zur Gegenwart und umfasst natürlich auch Folklore, Swing oder Filmmusik

16. Januar 2022, 11:30 Uhr

Die gute alte Blockflöte. Sie ist oft unterschätzt und vielseitiger als gedacht – reicht die Musik mit ihr doch vom Mittelalter bis zur Gegenwart und umfasst natürlich auch Folklore, Swing oder Filmmusik

Birgit Puttkammer-Weber ist neue Dozentin für Elementare Musikpädagogik und Blockflöte an der Kreismusikschule Ostholstein. Sie verfügt über eine mehr als 30-jährige Unterrichtspraxis mit Blockflöten, Musikalischer Früherziehung sowie Eltern-Kind-Gruppen. Im Fachbereich Elementare Musikpädagogik leitet sie derzeit Musikgärten in Neustadt und in Stockelsdorf und bietet montags auch Blockflötenunterricht in der Erich-Kästner-Schule in Stockelsdorf an.

Im Fach Blockflöte unterrichtet Birgit Puttkammer-Weber künftig in Stockelsdorf Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene in Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht. Wichtig ist ihr dabei vor allem die individuelle und altersgerechte Betreuung der Schüler und Schülerinnen: „Die Blockflöte ist oft unterschätzt, dabei macht Blockflöte spielen unglaublich viel Spaß und ist vielseitiger als gedacht, reicht unsere Musik doch vom Mittelalter bis zur Gegenwart und umfasst natürlich auch Folklore, Swing oder Filmmusik“, schwärmt Birgit Puttkammer-Weber von ihrem Instrument.

Birgit Puttkammer-Weber möchte Freude an der Musik vermitteln

„Individuelle Stückauswahl ist da nicht schwer, wir spielen, was Spaß macht! Und alle sind willkommen, ob sie nun nur für sich spielen wollen, einen Flötenkreis mit Gleichgesinnten suchen oder gerne Konzerte bestreiten und an Wettbewerben teilnehmen wollen.“, sagt sie. Sie möchte Freude an der Musik vermitteln und es gehe ihr im Unterricht nicht nur um das Erlernen und Vertiefen von instrumentalen Fertigkeiten, sondern – genau wie in ihren Konzerten - auch darum, Hilfen im Verstehen von Musik zu geben.

Ab sechs Jahren kann man mit dem Erlernen der Blockflöte beginnen

Ab sechs Jahren kann man mit dem Erlernen der Blockflöte beginnen, aber auch ein späterer Einstieg ist gut möglich. Ältere Kinder können gleich mit größeren, tiefen Flöten beginnen. Denn: das Schönste am Musizieren ist das gemeinsame Erleben von Musik und da gibt es verschiedene Flötenarten von Sopranino bis Bass. Interessierte können einen kostenlosen Schnuppertermin vereinbaren.

Je nach Coronaregeln besteht die Möglichkeit, zunächst mit Rhythmik und Notenlehre zu starten. Auskünfte und nähere Informationen erteilt das Büro der Kreismusikschule Ostholstein in Eutin (Tel. 04521/788-560 oder -550) sowie im Internet unter www.kreismusikschule-oh.de