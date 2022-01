Pastor Karsten Baden-Rühlmann : Der „Martin Luther von Oldesloe“ geht Ende Februar nach Hamburg

Um die Begeisterung für den christlichen Glauben zu wecken, schlüpft Karsten Baden-Rühlmann auch schon mal in die Rolle des Reformators. Jetzt soll die Jugendkirche in Hamburg von dieser Leidenschaft profitieren.

Avatar_shz von Susanne Rohde-Posern

16. Januar 2022, 17:12 Uhr

Um die Begeisterung für den christlichen Glauben zu wecken, schlüpft Karsten Baden-Rühlmann auch schon mal in die Rolle des Reformators. Jetzt soll die Jugendkirche in Hamburg von dieser Leidenschaft profitieren.

Wer mit 60 beruflich noch einmal richtig durchstartet, der muss seine wirkliche Berufung gefunden haben. Auf Pastor Karsten Baden-Rühlmann trifft das zweifellos zu. Nach 13 Jahren als Oldesloer Gemeindepastor verlässt er Ende Februar die Kreisstadt.

Stattdessen wird der 60-Jährige Pastor der Jugendkirche Hamburg-West in Groß Flottbek. Die offizielle Verabschiedung ist am kommenden Sonntag, 23. Januar, um 10 Uhr im Rahmen eines Abschiedsgottesdienstes in der Peter-Paul-Kirche.

Der gebürtige Berliner ist seit 40 Jahren Kampfsportler

„So lange ich meine Kreativität auch leben kann, spielt das Alter für mich keine große Rolle“, betont der Pastor, der schon immer in der Jugendarbeit zu Hause war. Dafür bringt er viele geeignete Hobbys und Leidenschaften mit. Er ist begeisterter Kinofan, liebt Computerspiele und E-Sport, ist Hobby-Schauspieler und seit 40 Jahren auch Kampfsportler.

Das kommt bei Jugendlichen natürlich sehr gut an. „Mein Ziel war und ist immer eine Arbeit auf Augenhöhe mit den jungen Leuten“, betont der gebürtige Berliner, der in Weddingstedt im Kreis Dithmarschen aufwuchs.

Die Entscheidung, Pastor zu werden, fiel für mich schon in der zweiten Klasse Karsten Baden-Rühlmann

Bei seinem Berufswunsch Pastor und Pädagoge wurde er früh durch sein Elternhaus geprägt. Die Mutter war Katechetin, also Religionspädagogin, der Vater Musiklehrer und ehemaliger Thomaner in Dresden. „Die Entscheidung, Pastor zu werden, fiel für mich schon in der zweiten Klasse. Mein Vater hat außerdem mein Interesse für die Musik geweckt“, erzählt Karsten Baden-Rühlmann.

Das Martin-Luther-Rollenspiel schaffte es bis in die USA

Um bei Jugendlichen die Begeisterung für ihren persönlichen christlichen Glauben zu wecken, hat er mit dem „Planspiel Reformation“ ein ganz besonderes Konzept mit Rollenspielen entwickelt. Bis zu 40 Mitspielendekönnen in verschiedenen Gruppen und Rollen in die Zeit des 16. Jahrhunderts und der Reformation eintauchen und dabei selbst Politik machen und Zeitgeschichte schreiben.

Inzwischen hat das Planspiel in vielen Kirchengemeinden einen feste Platz im Konfirmandenunterricht und in der Jugendarbeit. Sein Projekt hat der Pastor sogar schon in den USA in protestantischen Kirchengemeinden vorgestellt: „Ich inszeniere gerne Theaterstücke und liebe besonders das Impro-Theater. Und in meinem Beruf als Pastor kann ich meine kreative Ader sehr gut ausleben.“

Stationen in Hamburg, Kiel, Bad Schwartau und Ahrensburg

Der Vater zweier erwachsener Kinder schlüpft für sein Leben gern in historische Kostüme und verschiedene Rollen, am liebsten in die des Dr. Martin Luther. Studiert hat Karsten Baden-Rühlmann in Hamburg und Kiel, wo auch seine Frau Angelika kennenlernte, die inzwischen als Pastorin in der Kirchengemeinde Ahrensburg arbeitet.

Susanne Rohde-Posern

Ihre erste gemeinsame Pastorenstelle teilte sich das Paar 15 Jahre lang in der Kirchengemeinde Bad Schwartau. 2009 zog die Familie nach Bad Oldesloe. Vor einem Jahr erfolgte dann der Umzug nach Ahrensburg.

Zu den Highlights seiner Pastorentätigkeit in Bad Oldesloe zählt Baden-Rühlmann einen Jugendaustausch in Israel, eine Dienstreise in die USA, die Gospelnächte und die Night in Church 2019 für Konfis: „So stelle ich mir Jugendarbeit vor, sie muss begeistern.“

Der Pastor findet Jugendliche heutzutage „ziemlich brav“

Baden-Rühlmann hat festgestellt, dass die Themen der jungen Menschen aktuell viel um Vegetarismus, Umwelt, Klima und Frieden kreisten. „Jugendliche sind heutzutage erstaunlich brav“, findet er.

Sein Fazit: „In der Kirchengemeinde Oldesloe habe ich echte Teamarbeit kennengelernt. Sie wird immer ein wichtiger Teil meiner Wegstrecke sein.“ Übrigens: Eine Anmeldung für den Abschiedsgottesdienst im Kirchenbüro ist notwendig