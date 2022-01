Bahnübergang gesperrt : Defekter Zug der Nordbahn und A23-Unfall sorgen für Stau in Horst

In Horst war ab dem frühen Montagmorgen bei Autofahrern Geduld gefragt: Ein Zug der Nordbahn konnte ab 7.25 Uhr am Bahnhalt im Horstheider Weg nicht mehr weiterfahren. Und auch ein A23-Unfall sorgte für volle Straßen.

17. Januar 2022, 10:42 Uhr

In Horst war ab dem frühen Montagmorgen bei Autofahrern Geduld gefragt: Ein Zug der Nordbahn konnte ab 7.25 Uhr am Bahnhalt im Horstheider Weg nicht mehr weiterfahren. Und auch ein A23-Unfall sorgte für volle Straßen.

Stau in Horst, den ganzen Horstheider Weg entlang: Am frühen Montagmorgen (17. Januar) wurde nicht nur wegen eines Unfalls auf der A23 in Höhe Horst gegen 6 Uhr der Verkehr ab Hohenfelde von der Autobahn geleitet, was zu vollen Straßen in Horst führte.

Zusätzlich hatte es gegen 7.25 Uhr eine Störung bei einem Zug der Nordbahn gegeben, der in Richtung Wrist unterwegs war. Das Gefährt steht aktuell (Stand 10.15 Uhr) noch mit Schleifleistenbruch direkt am Bahnsteig. In Höhe des Bahnhofs Dauenhof (Kreis Pinneberg) hatte zuvor der Defekt an dem Stromabnehmer des Zuges offenbar an mehreren Stellen Teile der Oberleitung beschädigt. Der Bahnübergang im Horstheider Weg war nach dem Vorfall zunächst gesperrt worden, was einen langen Rückstau die gesamte Straße entlang in Richtung Dorfmitte zur Folge hatte. Inzwischen ist der Bahnübergang aber wieder passierbar.

Defekter Zug muss in die Werkstatt

Christiane Lage-Kress, Sprecherin der Nordbahn, teilt zu dem Vorfall mit: „Es muss noch Rücksprache gehalten werden mit der Deutschen Bahn, die noch einige Dinge prüfen muss, erst dann kann es dort normal weitergehen.“ Der betroffene Zug sei nicht mehr fahrbereit und müsse in die Werkstatt, eine Reparatur vor Ort sei nicht möglich. Alle Reisenden hätten den Zug verlassen und mit einem Regionalzug der Deutschen Bahn weiterfahren können, der planmäßig eigentlich nicht in Horst hält.

Züge der DB fahren eingleisig an defekter Nordbahn vorbei

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass sie ihre Züge eingleisig am betroffenen Bahngleis in Horst vorbeifahren lassen kann, es aber deshalb zu Verzögerungen kam und weiterhin kommt.

Bis voraussichtlich 11 Uhr würde vor Ort noch gearbeitet werden, es könnte aber auch länger dauern, hatte es zunächst geheißen. Später wurde mitgeteilt, dass die Arbeiten am frühen Nachmittag beendet sein würden.