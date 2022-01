Beliebtes Bistro in Glückstadt : Debatte um das „Moby Dick“ – Jetzt äußert sich der Kreis Steinburg

In den vergangenen Tagen erhielt der Heringskutter „Moby Dick“ besondere mediale Aufmerksamkeit. Hintergrund: Betreiber Oliver Schümann soll für sein Bistro einen Außenbereich anbieten, der nicht erlaubt ist.

von Jonas Bargmann

19. Januar 2022, 15:45 Uhr

In den vergangenen Tagen erhielt der Heringskutter „Moby Dick“ besondere mediale Aufmerksamkeit. Hintergrund: Betreiber Oliver Schümann soll für sein Bistro einen Außenbereich anbieten, der nicht erlaubt ist.

Wie geht es weiter mit dem Außenbereich des Heringskutters Moby Dick im Glückstädter Binnenhafen? Diese Frage beschäftigt nicht nur Betreiber Oliver Schümann, sondern auch die Steinburger Kreisverwaltung. Auf eine schriftliche Anfrage teilte Kreis-Sprecherin Britta Glatki mit, dass es sich bei der Anlage an der Hafenpromenade „zweifelsfrei um eine baugenehmigungspflichtige Errichtung einer baulichen Anlage handelt. Diese wird aber ohne Baugenehmigung genutzt+. Also: illegal.

Außerdem verweist Glatki darauf, dass aufgrund der Nutzung des Bistros in der Vergangenheit mehrfach Beschwerden eingegangen seien. Vor allem der „unerträgliche Lärm“, so schreibt es die Verwaltung, wird als Grund genannt. Kritiker hätten sich unter anderem auch an das Bauamt des Kreises gewandt. Jene Behörde werde zeitnah an „Moby Dick“-Inhaber Oliver Schümann herantreten, „da ein in Aussicht gestellter Rückbau bis Ende 2021 nicht erfolgt ist“, heißt es in der Stellungnahme des Kreises weiter.

Weitere Prüfungen für Zulässigkeit des „Moby Dick“ stehen bevor

Des Weiteren muss geprüft werden, ob das Bistro an seinem Standort im Glückstädter Binnenhafen zulässig sein kann. Dies geschieht im Rahmen einer Bauvoranfrage. Die prüffähigen Unterlagen müssen unter anderem Angaben zu Art und Dauer der Nutzung sowie zu eventuellen Lärmemissionen enthalten, erklärt Glatki. „In diesem Zuge ist auch die Denkmalschutzbehörde beteiligt.“

Diese Behörde soll außerdem prüfen, ob durch die Errichtung baulicher Anlagen am Hafen das Erscheinungsbild der denkmalgeschützten Hafenzeile beeinträchtigt würde. Gegen den Fischverkauf vom Kutter aus bestehen keine Bedenken, stellt Glatki klar.