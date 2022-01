Kindertagesstätte Wilster : Darum helfen Ralf-Dieter und Corinna Beimgraben der Kita „Schwalbennest“

Zuletzt hat das Ehepaar der Einrichtung einen dreistelligen Betrag gespendet.

18. Januar 2022, 16:47 Uhr

Zuletzt hat das Ehepaar der Einrichtung einen dreistelligen Betrag gespendet.

Auch wenn ihre Tochter inzwischen in die Schule geht, fühlen sich Ralf-Dieter und Corinna Beimgraben nach wie vor der Kindertagesstätte „Schwalbennest“ sehr verbunden. „Was dort geleistet wird, beeindruckt uns nachhaltig“, betont Ralf-Dieter Beimgraben. Und so versucht das Ehepaar, das einen Zeltverleih in Nortorf und dort ebenso wie in Wilster einen Weinhandel betreibt, die Kita weiterhin über den Förderverein des Schwalbennests finanziell zu unterstützen.

Bitte um Spenden

Das taten die Eheleute zum Ende des vergangenen Jahres sowohl mit dem großen Zelt, das sie kostenlos für den Adventszauber des Fördervereins zur Verfügung stellten, als auch mit einer Aktion zur Eröffnung ihres Weingeschäfts am Kohlmarkt.

Da gaben sie ihren Gästen eine Suppe aus und baten um Spenden. Allein dabei kamen 200 Euro zusammen, die den Kindern zugute kommen werden.

Adventszaube hätte nicht stattfinden können

Dafür bedankten sich Vorsitzende Kim Lindemann und Kassenwartin Andrea Seifert gemeinsam mit Kita-Leiterin Annette Wieden herzlich. „Es ist schon eine Riesenunterstützung, wenn wir das Zelt zur Verfügung gestellt bekommen“, betonte Annette Wieden. Sonst, so fügten Kim Lindemann und Andrea Seifert hinzu, hätte der Förderverein gar keine Möglichkeit gehabt, den Adventsbasar zu veranstalten. In der Einrichtung, wie vor Corona üblich, hätte der von den Eltern initiierte Basar Pandemie-bedingt abgesagt werden müssen.

Deutlich mehr Zulauf

So habe er auf dem Parkplatz vor der Kita stattfinden können, wie auch schon im vergangenen Jahr. Zudem habe man sogar deutlich mehr Zulauf registrieren können als in den vorherigen Jahren in der Kita. „Viele haben das tolle Angebot gesehen“, so Andrea Seifert, und das wiederum habe einen guten Verkauf zur Folge gehabt.