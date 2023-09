Der Fernsehsender hat ihn zu einem Prominenten gemacht, vor allem in der Eckernförder Region: Thomas Jegust. Er betreibt den Campingplatz in Surendorf und hat an der Fernsehsendung „Yes we camp!“ teilgenommen, eine TV-Dokumentation, in der Campingplatzbetreiber, Dauer- und Touri-Camper begleitet worden sind.

Nach der TV-Ausstrahlung ist der gebürtige Eckernförder in seiner Heimatstadt oft angesprochen worden, ob er tatsächlich so wenig zu tun hat, wie in der Sendung gezeigt worden ist. Das habe ihn geärgert, da die kleinen Videosequenzen nicht sein tägliches Arbeitsleben zeigen würden. Aber wer hat nun recht? Unsere Redaktion wollte das genauer wissen und hat ihn einen Arbeitstag lang begleitet.

Viele Dauercamper in Surendorf – und einige suchen Thomas Jegust auf

Die Rahmenbedingungen dafür sind prächtig: sommerliche Temperaturen, trockene Bedingungen. Um sieben Uhr trifft sich ein siebenköpfiges Platzteam mit ihrem Platzwart Thomas Jegust zur täglichen Dienstbesprechung. Hat es nachts Probleme gegeben? Ist etwas zu Bruch gegangen? Welche Arbeiten stehen an diesem Tag an? Solche Fragen stellt sich die Crew. Klar ist: Zu tun gibt es immer was, denn der Campingplatz ist mit insgesamt 420 Stellplätzen (davon 360 Dauerparker) recht groß.

Gegen neun Uhr macht sich Jegust auf zum morgendlichen Rundgang. Fokussiert blickt er auf jede einzelne Ecke seines Platzes und achtet darauf, ob ihm etwas miss- oder auffällt. Dann würde er handeln. „50 Prozent der Arbeiten erkenne ich beim täglichen Rundgang“, sagt er. Die anderen 50 Prozent zählen zum Tagesgeschäft. Manchmal kommen Gäste während des Rundgangs auf ihn zu. Sie benötigen Hilfe. Fehlende Bettwäsche, tropfender Wasserhahn oder die Frage nach der nächsten Bäckerei fallen darunter. Die Urlauber gehen bewusst auf ihn zu, denn er kennt seinen Platz genauso gut wie seine Westentasche.

Beim Rundgang werden einige Mängel entdeckt

Beim Rundgang fällt dem Platzchef auf, dass die Abfahrt zur Zeltwiese in dem hügeligen Gelände vom nächtlichen Regen etwas ausgespült worden ist. Das soll später behoben werden. Und die Ecken im Innenareal des Toilettengebäudes hat eine externe Reinigungsfirma nur oberflächlich gereinigt. Jegust macht davon Fotos. Auch hier soll später nachgebessert werden. Er wird das in Auftrag geben.

Thomas Jegust fotografiert die oberflächlich gereinigten Ecken im Innenareal des Toilettengebäudes. Foto: Michael Baum

Dann geht der Rundweg in Richtung Strand weiter. Und wer ist der Chef dieses Strandabschnittes? Na klar: Thomas Jegust. Beim Gang über den Strand fällt ihm auf, dass einige Matten, die über den Sand zum Wasser führen, nicht ordentlich liegen. Das birgt Gefahren. Strandbesucher könnten darüber stolpern. Zwei Mitarbeiter sollen sich darum kümmern. Dann bemerkt er, dass ein Automat bei der Tourist-Information etwas wackelt. Das ist zu gefährlich. Das Problem soll ebenfalls schnell behoben werden, um keine Menschen zu verletzen.

Mäharbeiten zählen zu den Aufgaben des Campingplatz-Betreibers Thomas Jegust. Foto: Michael Baum

Am Ende des Rundgangs trifft sich das Team wieder am Platzwarthäuschen. Jetzt werden die Aufgaben verteilt, um unter anderem die angefallenen Mängel zu beheben. Außerdem müssen die vielen Gerätschaften auf dem Campingplatz gewartet werden. Nach einer kurzen Kaffeepause schwirrt die Crew ab und erledigt die Aufgaben. Jegust dagegen hat sich für den heutigen Tag vorgenommen, das gute Wetter auszunutzen, um die große Wiese zu mähen. Und manchmal kommen einige Urlauber vorbei, um den TV-bekannten Campingplatz-Betreiber um Hilfe zu bitten. Dann geht es wieder um die alltägliche Fragen. Thomas Jegust ist eben der Chef vom Campingplatz Surendorf.