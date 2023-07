Am Bahnübergang im Sprenger Weg zwischen Neudorf und Bornstein wird gebaut. Dafür ist der Übergang für sämtlichen Verkehr ab Sonntag, 2. Juli, 20 Uhr bis Dienstagfrüh, 4. Juli, gesperrt. Foto: Karkossa-Schwarz / Amt Dänischer Wohld up-down up-down Neudorf-Bornstein: Bahnübergang im Sprenger Weg Vollsperrung: Deshalb kommt es ab Sonntagabend zu Umwegen Von Dirk Steinmetz | 01.07.2023, 07:27 Uhr

Zu einer Vollsperrung kommt es von Sonntag, 2. Juli, bis Dienstag, 4. Juli am Bahnübergang in Neudorf im Verlauf des Sprenger Weges. Der Grund: Am Bahnübergang werden Bauarbeiten ausgeführt.