Polizei sucht Zeugen in Gettorf Verkehrsunfallflucht mit Kleinkraftfahrerin in der Herrenstraße Von Dirk Steinmetz | 18.08.2023, 12:07 Uhr Die Polizei in Gettorf sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am frühen Donnerstagabend.

Die Polizei in Gettorf sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, 17. August. In der Herrenstraße war es zu einem Unfall mit Personenschaden gekommen. Die Polizei hofft auf Zeugenbeobachtungen.