Ralf Stelzer (Mitte) erläutert Besuchern am Tag der offenen Brennerei den Produktionsablauf. Zudem wurde ein achtjähriger Whisky abgefüllt. Foto: Privat Offene Brennerei in Altenhof Whisky von der Ostsee - So kommt Hochprozentiges in die Flasche Von Dirk Steinmetz | 27.06.2023, 06:37 Uhr

Aus regionalen Zutaten entstehen in der Isarnhoe Destillerie in Altenhof edle Tropfen. Am Wochenende wurde am Tag der offenen Brennerei ein achtjähriger Whisky abgefüllt.