Campingplatz Surendorf Dauercamper haben Auftritt in Kabel Eins-Doku „Yes we camp“ Von Jessica Conrad | 11.08.2023, 11:38 Uhr Sandra und Toschi vor ihrem Campingwagen, der fest installiert mit Vorzelt auf dem Dauercampingplatz in Surendorf steht. Hierher kam auch das Drehteam von Kabel Eins. Foto: Jessica Conrad up-down up-down

Sandra und „Toschi“ Wilke haben an der Kabel Eins-Doku „Yes we camp“ teilgenommen. Die Dauercamper aus dem Camping- und Ferienpark Surendorf erinnern sich mit gemischten Gefühlen an den Dreh.