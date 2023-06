Mehrere Stunden kreiste am Sonnabend ein Rettungshubschrauber über der Eckernförder Bucht. Foto: imago images/Die Videomanufaktur up-down up-down Eckernförder Bucht Hubschraubereinsatz: Suche nach in Not geratenem Surfer erfolglos abgebrochen Von Arne Peters | 11.06.2023, 13:46 Uhr

Ein Passant aus Schwedeneck hat am Sonnabend einen Surfer in Not gemeldet, woraufhin eine Suche eingeleitet wurde, an der sich auch ein Hubschrauber beteiligte.