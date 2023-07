Meike Salzmann und Ulrich Lehna spielten vor dem Start zur großen Deutschlandtour mit 110 Konzerten in der Sehestedter St.-Peter-und-Paul-Kirche.. Foto: Sylvia Meisner-Zimmermann up-down up-down Konzert in der St.-Peter-und-Paul-Kirche Vor der Deutschlandtour: „Sing your Soul“ in Sehestedt Von Sylvia Meisner-Zimmermann | 13.07.2023, 12:48 Uhr

In Kürze startet das Duo „Sing your Soul“ zur großen Deutschlandtour mit 110 Konzerten. Nun spielten Meike Salzmann und Ulrich Lehna in der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Sehestedt.