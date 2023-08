Schleswig-Holstein Musik Festival Stargeiger Daniel Hope: Porträtkünstler des SHMF 2023 in Altenhof Von Sylvia Meisner-Zimmermann | 07.08.2023, 13:31 Uhr Ava Bahari (hinten, von links), Daniel Hope, Simon Crawford-Phillips, Adrien La Marca und Camille Thomas bekommen zum Dank von Carl (11) und Antonia (7) duftenden Lavendel aus Altenhofer Gärten überreicht. Foto: Sylvia Meisner-Zimmermann up-down up-down

Der Stargeiger Daniel Hope gastierte am Freitag mit seinem Ensemble „Daniel Hope & Friends“ in der Konzertscheune in Altenhof. Hope ist in diesem Jahr Porträtkünstler des SHMF. Er bescherte dem Publikum zeitlose Klänge, die glücklich machen.