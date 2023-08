Minister für Digitalisierung zu Besuch in FHVD Digitale Transformation in der Fachhochschule in Altenholz Von Eckernförder Zeitung | 28.08.2023, 11:23 Uhr Der Minister für Digitalisierung und Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein, Dirk Schrödter (Mitte), konnte sich in der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz ein Bild von der neuen digitalen Ausstattung machen. Foto: Ingrid Hoffmann-König up-down up-down

Der Minister für Digitalisierung in Schleswig-Holstein, Dirk Schrödter, besuchte die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) in Altenholz, wo ab sofort die digitale Transformation in Ausstattung und Lehre nach Investitionen in sechsstelliger Höhe Einzug gehalten hat.