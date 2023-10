Verkehrskontrolle der Polizei an der B76 155 Fahrzeuge kontrolliert - bei so vielen gab es Mängel Von Dirk Steinmetz | 10.10.2023, 15:10 Uhr Am Parkplatz Grüner Jäger hat die Polizei am Sonnabend, 7. Oktober, selektiv 155 Fahrzeuge kontrolliert. Bei 46 gab es technische Mängel. Foto: Jonas Bargmann up-down up-down

Die Polizei hat 155 Fahrzeuge am Parkplatz Grüner Jäger an der B76 kontrolliert. Dabei wurden am 7. Oktober an 46 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt und es wurden 14 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.