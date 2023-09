Schwer verletzt wurde am Donnerstag, 14. September, eine 72-jährige Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Pkw in Gettorf. Um 15.10 Uhr ereignete sich der Unfall in der Straße Ravensberg.

Nach Informationen der Polizei befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Ravensberg von der Eckernförder Chaussee kommend in Richtung Eichkoppel. In Höhe der Hausnummer 11 im Ravensberg betrat die 72-Jährige von rechts die Fahrbahn, es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin. Die Fußgängerin musste schwerverletzt in die Uni-Klinik nach Kiel verbracht werden.

Die Polizei in Gettorf sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Wer konnte den Unfallhergang beobachten? Hinweise bitte an die Polizei in Gettorf unter der Telefonnummer 04346-2965000.