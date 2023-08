Konzertkirche Gettorf Das „Duo Graceland“ präsentiert Welthits von Simon & Garfunkel Von Jessica Conrad | 14.08.2023, 10:00 Uhr Gefühlvoll und rockig: Das „Duo Graceland“ tritt mit seinem „Tribute to Simon & Garfunkel“ in der Konzertkirche in Gettorf auf. Foto: Duo Graceland up-down up-down

Nicht nur der „Sound of Silence“, auch andere Welthits stehen im Repertoire des „Duo Graceland“, das am Sonntag, 20. August, um 20 Uhr mit seinem „Tribute to Simon & Garfunkel“-Programm in der Konzertkirche in Gettorf auftritt.