Junge Leute engagieren sich Freiwilligendienste in Gettorf drohen wegzufallen – Sparkurs ist das falsche Signal Meinung – Jonas Bargmann | 09.09.2023, 12:09 Uhr Mit viel Engagement absolviert die 19-jährige Pia Schulte (hinten rechts) ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Kita Parkallee in Gettorf. Durch den geplanten Sparkurs des Bunds könnte es sein, dass die Kita nächstes Jahr keinen Freiwilligen engagieren kann. Foto: Jonas Bargmann up-down up-down

Im sozialen Bereich soll der Rotstift angesetzt werden. Davon betroffen sind viele Freiwilligendienste in Schleswig-Holstein. Kitas in Gettorf, Eckernförde und Umgebung hätten mit den Folgen zu kämpfen. Es müssen andere Lösungen her, meint sh:z-Redakteur Jonas Bargmann.