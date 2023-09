Campingplatz Surendorf Aus einer TV-Sendung bekannt: Was macht Campingplatz-Betreiber Thomas Jegust wirklich? Von Michael Baum | 03.09.2023, 13:41 Uhr Thomas Jegust ist verantwortlich für den Campingplatz in Surendorf. Wir haben ihn auf seiner Schicht begleitet. Foto: Michael Baum up-down up-down

In der Kabel Eins-Sendung „Yes we camp!“ wurde der Arbeitstag von Thomas Jegust nicht korrekt dargestellt, meint er selbst. Wir haben den Campingplatz-Betreiber in Surendorf begleitet.