Bei der 24. Pferdeleistungsschau wieder am Start: Jannik Bremer ((RuFV Gettorf/Eckernförde/Dänischer Wohld), hier auf „Sushi“. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down 24. Pferdeleistungsschau Großes Pferdesportwochenende in Felm: 350 Reiter am Start Von Klaus-Dieter Tüxen | 28.07.2023, 13:00 Uhr

In Felm wird an diesem Wochenende wieder großer Reitsport geboten. Bei der 24. Pferdeleistungsschau des Reit- und Fahrverein (RuFV) Felm sind 350 Reiter am Start, darunter auch einige aus Skandinavien.