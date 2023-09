15. A-Cappella-Benefizkonzert in Altenholz Diese Stimmenvielfalt hat der Rotary Club Dänischer Wohld organisiert Von Dirk Steinmetz | 13.09.2023, 10:04 Uhr Das Männerquartett „„Take Four“ gehört zum Programm des 15. A-Cappella-Konzertes des Rotary Clubs Dänischer Wohld am 27. Oktober in Altenholz. Sie sind international gefeierte Musiker auf dem Gebiet der Barbershop-Musik. Foto: „Take Four“ up-down up-down

Der Rotary Club Dänischer Wohld organisiert sein A-Cappella-Konzert. Dazu wird am Freitag, 27. Oktober, in das Eivind-Berggrav-Zentrum in Altenholz eingeladen. Dieses Programm erwartet die Besucher.