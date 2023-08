1. Kunst- und Kreativtage in Gettorf So verwandeln 19 Künstler Gettorf in eine Ausstellungsmeile Von Britta Bünger | 20.08.2023, 11:26 Uhr Bei den ersten Gettorfer Kunst- und Kreativtagen beteiligten sich 19 Künstler. An neun Orten, privaten Gärten und öffentlichen Gebäude, finden Besucher Kreatives und Künstlerisches. So zeigte Rebekka Tusche im VHS-Gebäude abstrakte Malerei. Foto: Britta Bünger up-down up-down

Am Sonnabend und auch am 20. August verwandelt sich Gettorf in eine große Ausstellung. 19 Künstler hat der Verein Wohlder Kultur zu den ersten Gettorfer Kunst- und Kreativtagen zusammengebracht. Kreatives an neun Orten.