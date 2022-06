An der Isarnwohld-Schule in Gettorf haben die Schüler ihre Abschlüsse ausgehändigt bekommen. FOTO: dpa/Karl-Josef Hildenbrand Archiv up-down up-down Abschlüsse an der Isarnwohld-Schule Gettorf Schüler aus dem Dänischen Wohld haben ihre Abschlüsse in der Tasche Von Dirk Steinmetz | 24.06.2022, 12:29 Uhr

An der Isarnwohld-Schule in Gettorf haben die Schüler ihre Prüfungsphasen abgeschlossen und ihre Abschlüsse ausgehändigt bekommen. Abschlüsse gab es in drei Abiturklassen, in zwei Klassen gab es den Mittleren Schulabschluss und in der 9. Klasse wurden Zeugnisse des Ersten allgemeinen Schulabschlusses sowie ein Förderabschluss vergeben.