Freuen sich über die vielen Besucher auf dem ersten Osdorfer Wochenmarkt: Bürgermeister Helge Kohrt (v.l.), Ellen Sörensen und Bastian Meyer (Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung LTO Eckernförder Bucht). Foto: Amt Dänischer Wohld

Osdorf Premiere: So lockte der erste Wochenmarkt die Besucher an Von ez | 10.04.2023, 11:46 Uhr

Premiere in Osdorf. Am Gründonnerstag kamen viele Bürger in die Dorfmitte, um bei der Eröffnung des ersten Wochenmarkttages dabei zu sein. Bislang gibt es fünf Anbieter für regionale Produkte.