Zwei Familien wohnen im sogenannten Marxen-Haus, das sie weihnachtlich geschmückt haben (v. l.): Vitalij (24, Sohn von Oleksandr und Nataliia), Ivan (9) und Mikita (6) mit Mutter Anna (32), Großeltern Oleksandr (56) und Nataliia (50) sowie das Ehepaar Igor (49) und Natalia (49). Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Weihnachtsbräuche aus der Ukraine Nur mit Kutja und erst im Januar – so feiern die Ukrainer in Revensdorf Weihnachten Von Susanne Karkossa-Schwarz | 24.12.2022, 12:00 Uhr

Im Mai sind zwei Familien aus Mariupol unabhängig voneinander vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Seit Juni wohnen sie gemeinsam in einem ehemaligen Bauernhaus in Revensdorf. Wir fragen, wie sie die Weihnachtsfeiertage begehen.