Auto angefahren Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Gettorf Von Arne Peters | 12.05.2023, 11:00 Uhr

Ein VW hat am Donnerstag in Gettorf einen Corsa angefahren und ist ohne anzuhalten geflüchtet. Nun wird der Zeuge gesucht, der den Unfall beobachtet und einen Zettel an den Corsa gehängt hat.