Unfall in Altenholz Wie kam es zu dem Zusammenstoß in der Klausdorfer Straße? Von Gernot Kühl | 13.07.2022, 09:32 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Montag in der Klausdorfer Straße in Altenholz ist am vergangenen Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Noch ist unklar, wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist.