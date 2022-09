Ein 52-Jähriger wurde am 10. September kurz nach Mitternacht schwerverletzt in Strande aufgefunden. Er hat keine Erinnerung, wie er sich die Verletzungen zugezogen haben könnte. Portemonnaie und Handy fehlen. Foto: Friso Gentsch/Archiv up-down up-down Strande - Polizei sucht Zeugen Raubüberfall? Ein schwerverletzter Mann wird gefunden - ohne Erinnerung Von Susanne Karkossa-Schwarz | 12.09.2022, 19:04 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11. September) kam ein 52-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Mann hat nach Auskunft der Polizei keine Erinnerung, was passiert ist. Die Kriminalpolizei schließt einen Raubüberfall im Bereich Strande/Schilksee nicht aus.