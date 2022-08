Der SPD-Kreisverband kritisiert das Vorgehen der CDU- und der WIR-Fraktion und die Abwahl von Bürgermeister Horst Mattig in Dänischenhagen. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Zur Abwahl von Horst Mattig SPD-Kreisverband warnt vor billigen Effekten wie in Dänischenhagen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 28.08.2022, 15:28 Uhr

In einer Pressemitteilung nimmt Christiane Buhl, Vorsitzende der SPD in Rendsburg-Eckernförde, Stellung zur Abwahl des amtierenden Bürgermeisters (SPD) in Dänischenhagen.