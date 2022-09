Den Vorgaben der Bundesregierung entsprechend sollen in den Büroräumen der Amtsverwaltung Dänischer Wohld die Temperaturen auf 19 Grad gesenkt werden. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Gaskrise So will Gettorf 20 Prozent der Energie einsparen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 03.09.2022, 12:00 Uhr

Am 1. September sind die neuen Auflagen der Bundesregierung zum Energiesparen in Kraft getreten. In einem ersten Treffen hat die Gemeindevertretung alle kommunalen Gebäude aufgelistet, in denen Energie eingespart werden kann.