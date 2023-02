Welche Schule ist die richtige für die künftigen Fünftklässler? In den kommenden Wochen finden Info-Veranstaltungen an den weiterführenden Schulen in Eckernförde und dem Umland statt, auf denen die Eltern mehr über die Angebote erfahren. Eine erste Orientierung kann unser Schulvergleich bieten.

Foto: Uli Deck up-down up-down