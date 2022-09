Das Publikum auf Gut Knoop darf sich am 22. September auf Achim Kußmann und seine Geschichten freuen. Foto: Privat up-down up-down Platt op Gut Knoop Achim Kußmann plaudert über „En beten mall in Koop!“ Von Susanne Karkossa-Schwarz | 18.09.2022, 17:32 Uhr

In der Reihe Platt op Gut Knoop tritt am Donnerstag, 22. September, Achim Kußmann im Gartensaal auf. Im Gepäck hat er humorige Geschichten über so manche menschliche Macke. Beginn ist um 19 Uhr.