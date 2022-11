Gerd Spiekermann stellt am 24. November auf Gut Knoop sein neues Programm vor. Foto: Archiv/Jörn Freyenhagen up-down up-down Platt op Gut Knoop „Von Bockwust un Muddern ehrn Kantüffelsloot“ Von Susanne Karkossa-Schwarz | 16.11.2022, 09:52 Uhr

In der Reihe „Platt op Gut Knoop“ entführt der bekannte Erzähler Gerd Spiekermann seine Zuhörer am 24. November auf amüsante Weise in den Gasthof seiner Kindheit und Jugend. Beginn ist um 19 Uhr.