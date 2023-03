Die bislang nördlichste und erst zweite Poststation in Schleswig-Holstein wurde Freitag in Osdorf in der Hauptstraße eingeweiht. Bürgermeister Helge Kohrt (r.) und Thorn Schütt, Politikbeauftragter der Deutschen Post DHL, gaben symbolisch das erste Päckchen auf den Weg. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Osdorf Jetzt gegen Briefe und Pakete vollautomatisch auf die Reise Von Dirk Steinmetz | 24.03.2023, 14:44 Uhr

Brief- und Paketservices rund um die Uhr, das ermöglicht ein neues Angebot der Deutschen Post DHL in Osdorf. In der Hauptstraße wurde die nördlichste und bislang erst zweite Poststation in Schleswig-Holstein eröffnet.