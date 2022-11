Volker Altenhof (r.) erzählt Helga Bock und Jürgen Engel-Bock aus Schleswig gerne etwas über seine Arbeit. Foto: Britta Bünger up-down up-down Altenhof Volker Altenhof gibt Einblicke in sein einzigartiges Atelier Von Britta Bünger | 08.11.2022, 13:27 Uhr

Der freischaffende Maler mit mehr als 150 Einzelausstellungen in mehreren europäischen Ländern lud am Wochenende in sein Atelierhaus ein, das nicht nur durch seine Lage an der Steilküste besticht.